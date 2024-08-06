Conferencias Que Transforman Equipos Ejecutivos
Un espacio donde LuisGyG transforma escenarios, auditorios y conversaciones en experiencias que conectan tecnología, inteligencia artificial y visión estratégica, para ayudar a personas y organizaciones a entender mejor el presente, anticipar mejor el futuro y actuar con mayor claridad frente al cambio.
Conferencista de IA y
Transformación Digital
con Presencia en CNN y WRadio
Transformación Digital
con Presencia en CNN y WRadio
Luis González y González | Analista de Tecnología
WRadio | CNN en Español | El Financiero
50M impactos mensuales en TeleUrban
Yo soy LuisGyG. Pero me llamo Luis González y González.
Hay un problema que veo todo el tiempo en eventos corporativos.
Te traen a un speaker, suena bonito, todo el mundo aplaude al final. Y a la semana nadie se acuerda de nada.
Es como comer palomitas en el cine: bonito en el momento, sin substancia después.
Yo hago lo opuesto.
Cuando llego a una conferencia no vengo a darte motivación vacía. Vengo a que tú (y sobre todo, tu CEO) salgan pensando diferente.
Con data real, casos que están pasando ahorita en México, y herramientas que puedes implementar mañana mismo.
¿Sabes por qué?
Porque llevo 20 años en tecnología. He trabajado con firmas como SAP, Fox Sports, Renault, Schneider Electric, GSK.
He visto funcionar y fracasar transformaciones digitales.
Y cada vez que subo a un escenario, traigo esa experiencia. No una presentación de PowerPoint que descargué de SlideShare.
Credibilidad Mediática
Si tu equipo escucha WRadio, lee El Financiero o ve CNN, ya me conocen.
Esa familiaridad previa es oro puro.
No tengo que ganarme su atención. Ya la tengo.
O explora los paquetes abajo. Sin presión.
Conferencia Magistral
US$4,000
-
60 minutos
-
Temática de catálogo (pero con datos frescos)
-
Sesión de Q&A de 15 minutos (controlado, profesional)
-
Materiales digitales para los asistentes.
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Ideal para eventos masivos, all-hands, presentaciones grandes
¿Qué recibes?
Entiendes, te vas a casa hablando de eso
Conferencia Estratégica
República Mexicana.*
US$5,000
-
60 minutos
-
100% personalizada a tu industria
-
Sesión de Q&A extendida
-
Call de alineación previa + Materiales personalizados
-
Ideal para Comités ejecutivos, jornadas estratégicas
¿Qué recibes?
Tu equipo entiende, actúa, genera proyectos internos
Programa Integral
US$7,500
-
90 minutos
-
100% personalizada + investigación profunda
-
Sesión de Q&A ilimitada
-
Call de alineación previa + Materiales promocionales
-
Ideal para estrategias de Transformación organizacional, iniciativas críticas
¿Qué recibes?
Implementamos juntos, no me voy después de los aplausos
* No incluye costos de transportación, hospedaje. alimentación; dichos costos deberán ser cubiertos por el cliente.
** Aplican restricciones.
La diferencia no es el precio. Es el nivel de compromiso.
Si solo necesitas que tu gente escuche, la Magistral funciona.
Si necesitas que actúen, la Estratégica es tu apuesta.
Si necesitas transformar, el Programa Integral es donde empezamos a trabajar juntos de verdad.
No es magia. Es preparación.
PRE-EVENTO (14 días antes):
Me llamas. Tenemos una call de 45 minutos donde no me importa que suene grabado: quiero entender tu contexto exacto.
¿Qué industria? ¿Cuántos asistentes? ¿Quién es el CEO? ¿Cuál es el problema real que necesitas resolver? ¿Hay ejecutivos que van a hacer preguntas complicadas?
Con eso, yo me voy a casa, investigo en tu industria, busco casos actuales que sí funcionan, y armo una conferencia que no es genérica, es tuya.
Confirmamos requerimientos técnicos sin drama (micro, proyector, clicker, conexión a internet que de verdad funcione).
Te envío la Factura clara, retenciones correctas, máximo 48 horas.
DURANTE EL EVENTO:
Llego 60 minutos antes. Prueba de sonido. Verifico que todo esté bien.
A la hora exacta, subo y hablo.
No es TED Talk. Es conversación de experto a equipo ejecutivo.
Preguntas, respuestas, ejemplos que reconocen: «Ah, eso nos está pasando a nosotros.«
Si alguien hace pregunta difícil en Q&A, la respondo con la verdad: si sé, cuento con datos. Si no sé, lo digo en la cara. Cero bullshit.
POST-EVENTO:
Te entrego los materiales digitales (presentación, guías, checklists, todo descargable).
Estoy disponible si tu equipo tiene dudas en las próximas 2 semanas.
Lo Que Dicen Quienes Ya Trabajaron Conmigo
Transformaciones Reales en Empresas Reales
No voy a presumir «trabajé con X empresa».
Voy a contarte qué hicimos juntos y qué pasó después.
Porque eso es lo que importa.
Cuando Nadie Creía en Redes Sociales
Era 2007. Fox Sports no solo no creía en redes, las miraban con desdén.
«Eso no nos sirve. La gente ya nos ve en la tele.»
Y tenían razón. Hasta que les pregunté:
«¿Y si los haces parte del juego?»
¿La idea?
Coberturas en vivo. Pero no como «reportaje», sino como si estuvieras viendo el partido con tus amigos.
Tweets en tiempo real, reacciones al momento, interacción.
¿Sabes qué pasó?
Cambió todo.
Hoy eso es estándar en todos lados. Pero entonces, éramos los únicos haciéndolo.
Tanto funcionó que absorbieron al equipo que lo manejaba. Sí, a mi equipo.
¿Y sabes qué? Me pareció perfecto.
Porque si algo entendí es que las ideas que transforman deben vivirse desde dentro.
Ejecutivos Fantasmas en Redes
¿Sabes lo que encontré en 2019 en Renault?
Un grupo de líderes que eran cracks en lo suyo, pero que en redes parecían fantasmas.
Me senté con cada uno.
«Dime qué buscas. ¿Cómo quieres que la gente te encuentre?»
Primero hicimos un diagnóstico. Sí, como ir al médico.
Huella digital, mensajes, estilo. Todo.
Después, les enseñé a usar sus historias para conectar.
Porque no se trata de hablar por hablar. Se trata de decir algo que importe.
¿El resultado?
Un equipo gerencial que domina las RRSS. Y un equipo que ya no solo lidera en la industria, sino también en digital.
Conectar con el Público Desde el Escenario
Aquí el reto era distinto.
Schneider necesitaba un conductor que no solo supiera de tecnología, sostenibilidad e inteligencia artificial.
Querían a alguien que lograra transmitirlo de forma clara, entretenida y cercana.
Mi papel como MC fue ser esa conexión.
En eventos presenciales y en línea, me convertí en el facilitador que ayudaba a sus líderes transmitir todos sus mensajes.
¿El resultado?
Charlas que no solo informaban, sino que inspiraban.
Porque no es solo lo que dices, es cómo haces que los demás se sientan al escucharte.
Un Podcast Para Médicos Que No Hablaba de Medicamentos
Cuando GSK me buscó, querían conectar con médicos, pero de una forma diferente.
Nada de charlas aburridas ni listas interminables de medicamentos.
Creamos un podcast que hablaba de tecnología.
No como un programa de gadgets cualquiera. Sino de cómo la tecnología puede transformar lo que hacen en su día a día.
¿El resultado?
Médicos que no solo aprendieron algo nuevo, sino que lo aplicaron.
¿Qué tienen en común todas estas historias?
Que no había soluciones genéricas. Cada uno necesitaba algo único.
Eso es lo que hago. Escucho, analizo y creo estrategias que no solo funcionan, sino que transforman.
¿Y tú? ¿Qué necesitas transformar?
"Estos No Son los Temas de ChatGPT en TED Talk.
Son temas que tu empresa necesita entender ahora.»
Inteligencia Artificial Estratégica
Cómo tomar decisiones cuando tienes datos, máquinas que piensan, y una junta de accionistas esperando resultados.
(No es filosofía, es pragmatismo.)
Futuro del Trabajo
Empoderamiento vs. Reemplazo.
(La pregunta que tu equipo se hace de noche.)
Ciberseguridad en la Era Digital
Amenazas reales y lo que actualmente te está faltando.
(No es paranoia, es realidad.)
Innovación Aplicable
De las tendencias a la implementación.
(90% de conferencias hablan de tendencias, 10% de cómo hacerlo. Somos del 10%.)
Transformación Digital con Visión Humana
Porque no se trata de reemplazar gente, se trata de empoderarla.
(Y tu CEO lo necesita escuchar.)
Todos estos temas se adaptan 100% a tu industria.
No es que venga con un PowerPoint genérico. Es que investigo, hablo de casos de tu sector, y menciono tecnologías específicas que tú estás usando o necesitas usar.
Preguntas Que Siempre Me Hacen (Y Sus Respuestas Honestas)
P1: ¿Por qué contratar a Luis González y González como conferencista de IA y transformación digital?
Porque tengo 20 años de experiencia en tecnología, soy analista en CNN en Español y WRadio, y he trabajado con empresas como SAP, Uber, GSK y Schneider Electric.
Mis conferencias combinan experiencia real con datos actuales y casos aplicables a tu industria.
No es teoría. Es experiencia aplicada.
P2: ¿Cómo sé que vas a conectar con mi audiencia?
Simple: si tu gente ve CNN, escucha WRadio, o lee El Financiero, ya me conocen.
Esa familiaridad previa es oro puro. No tengo que presentarme. No tengo que ganarme confianza. Ya la tenemos.
Eso significa que puedo enfocarme en lo que importa: que tu equipo piense diferente después.
P3: ¿Qué diferencia a Luis GyG de otros conferencistas de inteligencia artificial?
A diferencia de otros speakers, tengo presencia verificable en medios nacionales (CNN, WRadio, El Financiero) y experiencia corporativa real con marcas Fortune 500.
No es teoría. No es inspiración vacía. Es experiencia que puedes aplicar.
P4: ¿Puedes personalizar el contenido a nuestra industria?
Sí. He trabajado en manufactura, farmacéutica, finanzas, tech, retail.
En el paquete Estratégico e Integral incluyo reunión previa donde entiendo tu contexto, retos y audiencia. Y armo la conferencia específicamente para ti.
La estructura es mía. El contenido, específico para ustedes.
P5: ¿Qué pasa si alguien hace una pregunta técnica difícil?
La respondo con honestidad.
Si sé la respuesta por experiencia, la comparto. Si no sé, lo reconozco y sugiero dónde pueden profundizar.
Cero bullshit.
La arrogancia mata credibilidad. La honestidad la construye.
P6: ¿Luis González y González puede personalizar conferencias para mi industria?
Sí. He trabajado en manufactura, farmacéutica, tecnología, servicios financieros y retail.
Cada conferencia incluye call de alineación previa y casos específicos de tu sector.
No es PowerPoint genérico. Es investigación aplicada a tu realidad.
P7: ¿Puedo contactar a algún cliente tuyo como referencia?
Por política de confidencialidad, no comparto contactos sin permiso previo.
Pero sí puedo conectarte con clientes que han aceptado ser referencia.
Contáctame y coordinamos.
P8: ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar una conferencia personalizada?
Mínimo 14 días desde la call de alineación hasta el evento.
Eso me permite investigar tu industria, buscar casos actuales, y armar contenido que de verdad resuene con tu audiencia.
Si tienes menos tiempo, hablemos. A veces se puede, a veces no.
P9: ¿Ofreces conferencias virtuales o solo presenciales?
Ambas.
He dado conferencias presenciales y virtuales (Zoom, Teams, Webex) con el mismo nivel de engagement.
La diferencia está en la preparación técnica, no en el contenido.
P10: ¿Qué incluye el precio de la conferencia?
Depende del paquete:
Magistral: Conferencia 60 min + Q&A 15 min + Materiales digitales
Estratégica: Todo lo anterior + Call de alineación + Personalización 100% + Q&A extendido
Integral: Todo lo anterior + Taller ejecutivo 3 hrs + 3 sesiones de consultoría (3 meses)
Todo incluye llegada anticipada, prueba técnica, y materiales entregados post-evento.
Tu Evento Necesita a Alguien Que De Verdad Sepa.
No a alguien que suene bien.»
Si estás planeando:
Conferencia para comité ejecutivo
Jornada de transformación digital
All-hands sobre IA y el futuro
Evento estratégico donde la reputación importa
Contacta. Hablamos 20 minutos sin presión.
¿Quieres llevar A LuisGyG A Tu evento?
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