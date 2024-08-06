Yo soy LuisGyG. Pero me llamo Luis González y González.

Hay un problema que veo todo el tiempo en eventos corporativos.

Te traen a un speaker, suena bonito, todo el mundo aplaude al final. Y a la semana nadie se acuerda de nada.

Es como comer palomitas en el cine: bonito en el momento, sin substancia después.

Yo hago lo opuesto.

Cuando llego a una conferencia no vengo a darte motivación vacía. Vengo a que tú (y sobre todo, tu CEO) salgan pensando diferente.

Con data real, casos que están pasando ahorita en México, y herramientas que puedes implementar mañana mismo.

¿Sabes por qué?

Porque llevo 20 años en tecnología. He trabajado con firmas como SAP, Fox Sports, Renault, Schneider Electric, GSK.

He visto funcionar y fracasar transformaciones digitales.

Y cada vez que subo a un escenario, traigo esa experiencia. No una presentación de PowerPoint que descargué de SlideShare.